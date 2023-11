Luc-la-Primaube. 250 000 € de travaux pour la rénovation de l’éclairage public

Début janvier 2023, le conseil municipal avait approuvé le programme de travaux de rénovation de l’éclairage public. Confirmant ainsi sa volonté d’engager la transition écologique et énergétique du territoire communal en initiant des actions en faveur de la maîtrise des consommations d’énergie et de la diminution des nuisances lumineuses.

En matière d’éclairage public, la municipalité a déployé depuis 2008 un programme d’actions qui a porté sur la mise en place de 62 horloges astronomiques (2010 à 2011) et d’éclairage public de type LED, l’extinction de l’éclairage public (2021 et 2022) qui démarre à 21 h 30 sur l’ensemble du territoire communal… En 2023, le parc de l’éclairage public de la commune souffre encore de vétusté car on y recense la présence de 108 boules lumineuses, de 140 luminaires résidentiels ou fonctionnels à vapeur de mercure interdits à la vente depuis 2015 et de 50 luminaires vétustes.

L’ensemble de ces points qui datent de plus de 25 ans, nécessite aujourd’hui de programmer leur remplacement à travers un plan d’investissement pluriannuel ambitieux qui permettrait la réalisation de réelles économies. La volonté du gouvernement d’accélérer le mouvement de la transition écologique en déployant un fonds vert afin d’aider les communes offre l’opportunité d’envisager l’achèvement de la modernisation du parc d’éclairage public et surtout la suppression de ces luminaires particulièrement énergivores.

Dans cette perspective, le remplacement intégral des horloges astronomiques par du matériel nouvelle génération permettant de gérer à distance l’allumage et l’extinction des points lumineux va être engagé.

Ainsi, l’État au titre du Fonds vert a accordé une aide de 75 000 € et la participation de l’État devrait s’élever à 37 500 € pour une dépense éligible de 250 000 €.