Onet-le-Château. Aux Costes-Rouges, une nouvelle équipe pour l’APE de l’école Pierre-Puel

L’APE de l’école Pierre-Puel a fait sa rentrée il y a tout juste un mois en organisant son AG, durant laquelle un nouveau bureau a été élu. Comme l’explique Thomas Catinaud-Taris : "les parents se sont présentés spontanément, il y a eu assez de candidats et nous avons tous été élus à la majorité. Il y a des anciens qui ont de l’expérience et des nouveaux qui ont des idées, mais nous avons tous beaucoup de fougue et de motivation. L’équipe prend ses marques, avec un seul objectif : faire pour nos enfants, car on sait très bien que les fonds que nous récolterons, nous permettront de participer davantage à la vie et aux actions de l’école, mais aussi aux sorties et aux voyages de nos enfants". Cette nouvelle équipe est composée du président Thomas Catinaud-Taris, de Julien Cayzac (vice-président), Marlène Valette (secrétaire), Charlotte Boul (secrétaire adj.), Fabien Matéo (trésorier) et Sophie Mayran (trésorière adj.). Elle est donc dans les starting-blocks avec déjà une première échéance : l’organisation du vide grenier, qui aura lieu le dimanche 3 décembre, au gymnase des Albatros, avec une nouveauté la "présence" d’un Food Truck, pour permettre aux gens de se restaurer… "On ne rajoute pas de manifestations, par contre on va rajouter nos petits plus : le Food truck en est un, mais on pense aussi à un jeu concours lors de la fête de l’école, ou encore un concours de dessins au moment de carnaval. On s’appuiera aussi sur les retours des parents, pour adapter, améliorer… et on fera une réunion-bilan en fin d’année scolaire". En attendant, si vous souhaitez vous inscrire pour le vide-greniers, il est encore temps de le faire sur

ape.pierrepuel@gmail.com