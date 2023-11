Football : les clés du match Rodez-Guingamp

Rodez (8e) reçoit Guingamp (6e), samedi 11 novembre, à 19 heures, au stade Paul-Lignon, dans le cadre de la 14e journée de Ligue 2.

Rodez n'a plus gagné depuis un mois. Et reste même sur un désagréable revers à Quevilly, qui était alors lanterne rouge, au terme d'un non-match de sa part (3-1). Alors, s'il veut repartir de l'avant et ne pas voir son avance sur l'arrière, acquise grâce à son excellent début de saison, fondre comme neige au soleil, il serait bien inspiré de repartir de l'avant dès ce samedi, contre Guingamp. Pour cela, les hommes de Didier Santini pourront compter sur un stade Paul-Lignon annoncé à guichets fermés. Suffisant pour leur permettre d'obtenir leur cinquième succès en sept rencontres à la maison cette saison ?

Si ce n'est Éric Vandenabeele, actuellement à Clairefontaine pour soigner sa grave blessure à la cheville survenue lors de la première journée de championnat à Ajaccio (1-1), aucune absence n'est à signaler dans les rangs rouergats. Lionel Mpasi, suspendu contre Quevilly et suppléé par Sébastien Cibois, retrouvera sa place dans la cage sang et or, ce samedi.

De son côté, Guingamp essayera de capitaliser sur sa grosse victoire de lundi soir contre Auxerre (2-1), pour étendre sa série de matches sans défaite à sept. Petit hic, le milieu Mehdi Merghem, sorti sur blessure, ainsi que le latéral Maxime Sivis, exclu lors de cette rencontre, manqueront le déplacement en terre aveyronnaise.

Les défenseurs Lenny Vallier et Abdallah Ndour, ainsi que le milieu Taylor Luvambo sont aussi indisponibles sur blessure. L'ancien gardien du Raf, Enzo Basilio, devenu capitaine costarmoricain, sera, lui, bien présent.

Les groupes

La Banque Populaire Occitane vous présente le groupe retenus pour la réception de l'@EAGuingamp, ce samedi, à 19h



Match à suivre en live tweet, sur votre application RAF et en direct sur @PVSportFR



— Rodez Aveyron Football (@OfficielRAF) November 10, 2023