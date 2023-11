Espalion. Le RCENA doit s’imposer contre Rabastens

Le rugby tient la vedette ce week-end. Les cadets et juniors jouent cet après-midi à Montauban. Les seniors I et II recevront demain le 6e Rabastens et partiront favoris devant un adversaire à ne pas négliger. Les handballeurs voudront conserver leur belle deuxième place, mais le déplacement à Rignac/Dourdou/Vallon ne sera pas facile. Les seniors filles II reçoivent Carmaux à 18 h 30, les seniors filles I Albi à 20 h 30. L’USE I reçoit Saint-Georges-de-Luzençon à 20 h 30 et doit s’imposer afin de retrouver une position plus conforme à ses ambitions, tandis que les réservistes se rendent à Soulages-Bonneval.