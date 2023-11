Entraygues-sur-Truyère. Les trialistes font étape à St-Hippolyte

Le Trial Club Saint-Mamet organisait la 8e édition des trois jours de la Truyère, avec départ d’Entraygues. Pour le premier jour de cette compétition internationale de moto trial, l’étape repas du circuit moto se situait à la résidence musicale "Haut 2 Gammes" sur la commune de Saint-Hippolyte.

Une très grosse organisation avec les bénévoles du Trial Club Saint-Mamet, accueillis par Lucia Genilloud et Guillaume Fric, ainsi que par la mairie qui a mis à leur disposition tables, chaises et barnums. Les motards trialistes arrivaient par groupes et disposaient de 45 minutes pour manger. Entre 10 h et 16 h, ce sont 450 repas qui ont été distribués dans la bonne humeur, avec ambiance musicale à l’accordéon par Guillaume Fric.

Et si certains motards n’ont participé aux trois jours que pour manger de l’aligot, ils ont pu se régaler avec l’excellent aligot, préparé par Jeune Montagne de Laguiole, les saucisses de la Ferme de la Martinie, et les salades du maraîcher Sabatier.

Pour le dessert, Lucia Genilloud avait proposé une délicieuse crème aux meringues avec la crème de la ferme de Dilhac. L’entreprise familiale Poncet, a fourni les boissons. Bref, un repas concocté à partir de produits locaux et visiblement très apprécié : "C’est la troisième année qu’ils viennent !", explique Lucia.

Le lendemain soir, les trialistes avaient rendez-vous à Entraygues pour une démonstration nocturne.