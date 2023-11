Golinhac. Un Cluedo géant pour s’amuser

Une soirée Halloween était proposée par le foyer rural. Un repas participatif était organisé, les enfants et des adultes se sont déguisés et la salle des fêtes était décorée pour l’occasion. Puis Rudy et Sandrine ont été les maîtres de cérémonie en organisant tout d’abord un Cluedo géant. Neuf équipes pour neuf potentiels coupables pour résoudre l’énigme de l’assassinat.

Chacun a dû se creuser les méninges pour répondre aux questions essentiellement concernant le village de Golinhac pour pouvoir avoir accès aux indices et aux alibis. Petits et grands se sont pris au jeu et ont essayé de résoudre cette difficile enquête. Trois équipes ont réussi à trouver la coupable. Les amateurs de jeux ont continué avec un loup-garou. Tous ont apprécié la convivialité de la soirée !