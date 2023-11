Baraqueville. Un nouveau conseil municipal des enfants est en place

Chez les enfants, les mandats de conseillers municipaux ne sont que de deux ans. Le temps était donc venu de constituer un nouveau conseil.

Du 16 au 20 octobre, dans les écoles publiques et privées de Carcenac, Baraqueville et Lax, on s’est donc affairé à élire les nouveaux représentants.

Le Vendredi 20 octobre, Christine Bernardi, l’adjointe des grands aux affaires scolaires, a eu l’honneur de réunir ces jeunes élus à l’Hôtel de ville pour la première fois. La réunion a eu lieu en présence du maire Jacques Barbezange et de plusieurs membres de son équipe. Ce fut l’occasion pour lui d’expliquer le rôle attendu de ces élus en herbe et de leur remettre l’écharpe tricolore, symbole de leur nouvelle fonction.

Le nouveau conseil municipal des enfants se compose de : Fantine Costes, Lilou Cayssials, Justin Bauguil, Kassie Ramillon, Yoline Rey, Paul Petit, Hugo Monteillet, Gabin Mercadier, Julia Maziere, Léa Jouve, Candie Izard, Hugo Gilet Bourgeon, Achile Fourcadier, Timothée Fautrelle, Valentin Savignac, Elise Barret, Louise Bec, Soline Douls, Agathe Marty, Rafaël Pons, Léna Boudier, Victor Noé, Nino Boutonnet.