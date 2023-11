Aveyron : un réseau de chaleur à l'hôpital d'Espalion pour faire des économies

L’inauguration du réseau de chaleur biomasse a eu lieu jeudi matin à l’hôpital, en présence de nombreuses personnalités.

Cette réalisation marque l’engagement de la ville, en faveur de l’écologie et des économies d’énergie. Le réseau qui alimente l’hôpital intercommunal, le collège Denayrouze, les écoles Jean-Monnet, Anne-Frank et le centre Francis-Poulenc s’intègre dans la stratégie énergétique de la ville afin de décarbonner son mix-énergétique, tout en maîtrisant ses dépenses.

La nouvelle chaufferie mise en service en août dernier est alimentée par de la plaquette forestière provenant de gisements situés dans un rayon de 100 km maximum. Ainsi 1 150 tonnes de biomasse locale seront valorisées chaque année et permettront de contribuer à la décarbonation du mix-énergétique de la ville, à hauteur de 68 %.

Par ailleurs, cet approvisionnement contribue au dynamisme de la filière sylvicole et permet de pérenniser des emplois locaux. Avec le recours à la biomasse, la ville maîtrisera dans la durée sa facture énergétique et bénéficiera d’un prix de l’énergie quasi-stable pendant 20 ans. Ce projet qui a nécessité un investissement global de 2 001 283 €, bénéficie du soutien financier de l’Ademe à hauteur de 1 006 923 €.

Un projet innovant

Les partenaires de cette réalisation ont exprimé leur satisfaction lors de l’inauguration, avant la visite des installations.

"Ce projet ambitieux, porté par la mairie marque une transition énergétique. Il permet de réduire les émissions de gaz à effet de serre, et de soutenir l’emploi. Espalion développe sa propre stratégie dans ce domaine et travaille déjà à la réalisation d’un deuxième réseau", a souligné Eric Picard, le maire d’Espalion.

"Ce réseau à faible émission carbone constitue un évènement majeur pour l’environnement, un projet innovant et complexe qui permet d’obtenir la chaleur à des prix compétitifs", a rajouté pour sa part, Sébastien Curelli, directeur régional d’Engie.

" J’ai été immédiatement convaincu par ce projet particulièrement important, innovant. Il s’inscrit dans une politique de transition écologique, de développement durable qui s’intègre dans le projet de reconstruction de l’hôpital ", a confié Vincent Prévoteau, directeur de l’hôpital.

"Le Conseil départemental favorable à la décarbonation est ravi de ce projet ambitieux, heureux du travail avec tous ses partenaires et des entreprises performantes", a commenté Francine Lafon, conseillère départementale.

"L’opérateur de l’État, notre organisme est satisfait du résultat de cette réalisation au service de la population. Un engagement fort, devenu projet de territoire", a expliqué Camille Fabre, directeur régional délégué de l’Ademe.

Véronique Ortet, secrétaire générale de la préfecture, a quant à elle salué, "cet investissement dans une énergie propre et responsable pour les générations à venir. Une véritable démarche de développement durable qui recherche des solutions plus vertueuses et plus sobres. Elle participe aussi à la revitalisation rurale et vise à anticiper les solutions énergétiques de demain".