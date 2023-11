Habitat : à Rodez, "la notoriété rend le salon incontournable" jusqu'au 13 novembre

Inauguré vendredi 10 novembre à Rodez, le salon de l’Habitat qui réunit 140 exposants jusqu'au lundi 13 novembre inclus, permet aux entrepreneurs comme au public de trouver son compte.

Il y a ceux qui viennent depuis le début. C’est le cas de Vincent Baldet à la tête des Escaliers qui portent son nom à Durenque. Et il y a ceux qui viennent pour la première fois. C’est le cas de Karine Costanzo qui a créé "My KC Square", pour la fabrication de tableaux et impression numérique et sérigraphie, il y a tout juste un an à Flagnac. Tous deux en commun d’être présent au salon de l’Habitat à Rodez, "vitrine incontournable", qui plus est quand on est situé en dehors de la couronne Ruthénoise. "Je n’ai manqué aucun salon, il faut y être, cela permet de proposer des devis, d’échanger et de faire des contacts", résume Vincent Baldet.

Vitalité économique

Avec 140 exposants, le salon de l’Habitat témoigne de sa vitalité économique. Comme cela a été souligné par Christian Teyssèdre, maire de Rodez, qui trouve le salon "de plus en plus intéressant, en particulier sur le volet de la rénovation énergétique." Même son de cloche pour le président du Département Arnaud Viala qui a relevé "le savoir-faire des entreprises", et Stéphane Mazars, député, qui a rappelé " les aides de l’État comme Ma Prime Rénov’pour accompagner les projets."

Ce jeune couple d’agriculteurs lozériens qui vient de s’installer à Bozouls pour faire construire sa maison est également ravi. "Nous venons nous renseigner pour notre projet prévu pour septembre 2025, il y a ici, tous les corps de métiers possibles." Le public ne s’y trompe pas, avec 13 000 personnes attendues jusqu’à lundi pour cette 28e édition. "Tout le monde vient pour la notoriété. Le meilleur commercial c’est le client, et ici, tu peux trouver des conseils de qualité pour obtenir satisfaction. L’autre atout du salon de l’Habitat est la convivialité, c’est aussi pour cela que je reviens", conclut Pascal Camaly qui tient Aveyron Cartouch’Encre à Rodez et qui est aussi attaché commercial pour "Couleur Soleil" basé à Baraqueville, spécialisé dans l’isolation. Bref, par les temps qui courent, il y a plein de bonnes raisons pour se rendre au salon de l’Habitat, au Val de Bourran.

Ouverture de 10 h à 19 h jusqu'au lundi 13 novembre. Tarifs : 6 € adultes, 3 € réduit et gratuit pour les moins de 12 ans.