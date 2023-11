La Cie Artheâ se lance dans de nouveaux projets de théâtre

Après avoir présenté la pièce de Yasmina Reza "Art", la Cie villefranchoise Artheâ s’active et travaille avec beaucoup d’enthousiasme autour de plusieurs spectacles. Entre 10 et 15 personnes de tout âge (le plus jeune a 10 ans) passionnées de théâtre se retrouvent chaque semaine sous l’égide de la metteuse en scène Ève Lefèbre.

En cette fin d’année, la Cie s’apprête à monter sur les planches avec un premier rendez-vous fixé le 2 décembre 2023 au Théâtre municipal pour la représentation de la pièce "Le lien" de François Begaudeau interprétée par Cathy Desnoyers, Romain Hoareau et Babeth Rigal.

"En partie autobiographique, cette pièce parle de la relation d’une mère et de son fils, écrivain devenu célèbre. Un affrontement qui sera dénoué par un personnage surprise", expliquent Cathy et Babeth. "C’est écrit avec beaucoup de justesse et c’est très drôle !"

S’en suivra en février 2024 "Au bout du rouleau" de Jean-Pierre Martinez. Un dramaturge qui n’a plus d’inspiration reçoit une journaliste pour une interview qui pourrait relancer sa carrière. Une comédie originale sur la difficulté d’écrire.

Puis à l’automne 2024, c’est le "Lavoir", très belle pièce d’Hélène Prévost que la Cie proposera. "Nous serons 11 personnes sur scène pour incarner ces lavandières qui se pressent au lavoir le jour de la déclaration de la guerre de 14-18. Entre rires et larmes, leurs vraies histoires jaillissent. Un texte formidable qui parle des difficiles conditions des femmes de cette époque."

À noter donc sur les agendas la date du 2 décembre avec la Cie Artheâ pour "le Lien" au théâtre municipal.