Les projets du foyer rural de Castelnau-de-Mandailles

Les responsables de l’association ont planifié un programme d’activités varié et consistant pour les mois à venir.

Le foyer rural de Castelnau-de-Mandailles a tenu son assemblée générale devant une cinquantaine de personnes de toutes générations. Après le mot de bienvenue des coprésidentes, le bilan des activités a été fait laissant apparaître un bon résultat aussi bien financier que par la participation de la population.

Les activités pour 2024 ont été programmées jusqu’en septembre. Au-delà, elles sont mises en suspens avec le projet de rénovation de la salle des fêtes dont les travaux devraient démarrer en fin d’année 2024.

Les animations hebdomadaires sont maintenues :

Le Do-IN : tous les lundis matin de 9 h 30 à 10 h 30. Les cours sont assurées par Florence Labory (5 € le cours). La gym : tous les lundis soir à 20 h. Aérobics, abdos fessiers, stretching…

Calendrier des animations

Les décorations de Noël : tous les lundis et mercredis à partir de 10 h 30, jusqu’à l’installation des décorations prévue le 3 décembre, rendez-vous à la salle des fêtes pour la mise en place d’ateliers "préparation des décos de Noël". Pour ceux qui le souhaitent, repas sorti du sac pris en commun.

Le premier marché de Noël organisé l’an passé a connu un véritable succès. Il est reconduit le dimanche 17 décembre dès 14 h avec de nombreuses animations (promenade en calèche, vin chaud, crèche créée par le foyer rural et crèche de santons dans l’église) et se clôturera par un concert à l’église (chauffée) à 18 h. La galette et le rangement des décorations de Noël se feront le 7 janvier à partir de 14 h. Le 4 février, une sortie bowling est organisée avec repas et parties de bowling.

Le 3 mars aura lieu "Lou Vezin’s party", moment de convivialité et de partage ouvert à tous les habitants de Mandailles et de ses alentours. Le pot de l’amitié est offert par le foyer rural et chaque participant amène un plat salé ou sucré à partager. La journée se poursuit avec balade, jeux de société, pétanque…

La soirée choucroute n’aura pas lieu, comme l’année passée car l’état de la salle ne nous permet pas d’organiser une animation ouverte au public en hiver.

La journée "taille et greffe" avec l’intervention de l’association Variété locale 12 aura lieu en mars (date à confirmer).

En ce qui concerne l’apéro concert (premier week-end de juillet) et la fête du village (troisième week-end de septembre), il a été décidé pour l’année 2024 de réaliser la fête du village le premier week-end de juillet soit les 5-6 et 7 juillet, avec comme idée de programme le vendredi soir belote, le samedi : concours de pétanque suivi de l’apéro concert moules frites et le dimanche randonnée pédestre, challenge de jeux et karaoké.

Le dimanche 15 septembre déjeuner aux tripous et thé dansant.

Le bureau a été reconduit :

Coprésidente : Justine Munoz et Célia Carrière. Trésoriers : Nathalie D’Alexis et Marcel Lagaly. Secrétaires : Noëlle Auguy et Ghislin Privat.

La journée s’est clôturée par une paella suivie en fin d’après midi d’une grillée de châtaignes.