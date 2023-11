Sainte-Radegonde. Poésie, amitiés et gourmandise…

C’est autour d’un bon gâteau, dans le douillet local du café associatif le Saint Ra, que se sont retrouvés les membres du "café poésie". Chacun avait cherché de beaux textes sur l’un des quatre éléments

Martine a déclamé, entre autres et avec délectation gourmande, un poème d’Eluard, Marie-Jo un incontournable d’Apollinaire, Mireille a risqué un poème de son cru pas mal du tout (si !), Ève également, alors que Janine a lu des haiku et un poème de Claude Roy. Ainsi séance après séance, partages et même amitiés se nouent doucement, au fil des mots, des images poétiques ainsi échangés, analysés.

Le prochain café poésie est fixé au 5 décembre, à 15 h 30 et le thème choisi est l’hiver.