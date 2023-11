Naucelle. Bastien Megnan, une approche dynamique des diagnostics

Sous la direction de Bastien Megnan, une nouvelle entreprise a fait son apparition dans la région de Naucelle, apportant une approche dynamique et professionnelle des diagnostics immobiliers. Cette entreprise s’impose comme un partenaire de confiance pour les besoins en diagnostics immobiliers dans la région. Bastien Megnan, le jeune Naucellois, a décidé de créer sa propre entreprise, Ségala Diagnostics propose une gamme complète de diagnostics, couvrant le Diagnostic de Performance Énergétique (DPE), les diagnostics plomb, électrique, gaz, amiante, termites, ainsi que les mesurages loi Boutin et loi Carrez.

L’entreprise est déterminée à fournir des services de haute qualité, conformes aux normes les plus exigeantes de l’industrie. Ségala Diagnostics répond à un large éventail de besoins. Que vous soyez propriétaire, locataire ou professionnel de l’immobilier, Bastien Megnan est prêt à vous fournir des rapports de qualité. Les rendez-vous sont possibles du lundi au samedi, et M. Megnan se tient à votre disposition pour répondre à toutes vos questions et vous accompagner dans vos projets immobiliers. N’hésitez pas à faire appel à son expertise pour assurer la sécurité et la conformité de vos biens immobiliers dans la région du Ségala.

Contact : 06 61 91 68 71. Courriel :

contact@segaladiag.com