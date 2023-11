Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac. Des fous rires avec "Frou-frou les bains"

Pour la seconde année consécutive, la commission culturelle municipale proposait un spectacle musical à la salle de l’espace culturel. La compagnie "Accord parfait" a présenté "Frou-frou les bains", une pièce de boulevard aux accents de music-hall. Elle a été écrite par Patrick Haudecoeur et a obtenu le Molière du meilleur spectacle musical en 2016. Elle a été adaptée et mise en scène par Fabrice Maitre.

Tout au long la représentation, pas de temps mort, rires et fous rires s’élevaient du public, captivé par le jeu des comédiens, à la fois chanteurs et acteurs et par l’histoire de ce vaudeville qui se déroule dans une station thermale réputée à Frou-Frou les Bains. Tout se passe pour le meilleur du monde, jusqu’au jour où, en pleine arrivée des curistes, il n’y a plus d’eau à la source. S’enchaîne alors, un ballet fou de quiproquos, pour finir dans un imbroglio délirant, sur un fond musical empreint de standards des années 1920 et 1930.

Les spectateurs ont été ravis et enchantés par ce bain de rire et de fous rires. Bravo, aux comédiennes de la compagnie Accord parfait.