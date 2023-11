Espalion. Le département de l’Aveyron équipe les élèves de 5e en ordinateurs

Accueillie par Claudine Iacovo, principale du collège Denayrouze, Francine Lafon, conseillère départementale, a distribué, jeudi matin, 89 ordinateurs portables aux élèves des 3 classes de 5e (photo). Cette opération fait suite à l’expérimentation lancée par le conseil départemental en 2022, dans les collèges de Rignac et de Saint-Affrique. Ainsi, cette année, 3 000 ordinateurs sont donnés aux élèves de 5e des collèges du département et 680 à leurs professeurs. Ces ordinateurs, d’une valeur de 500 € chacun, sont équipés d’un logiciel pédagogique de base, et comme les élèves peuvent les utiliser également à leur domicile, d’un logiciel de filtrage d’accès à Internet. Ceux des professeurs sont équipés d’un logiciel de gestion de classe. Francine Lafon s’est ensuite rendue au collège Immaculée Conception où elle a remis 67 ordinateurs pour les deux classes de 5e.