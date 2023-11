Taussac. à la découverte de la Charente-Maritime

Les clubs des aînés ruraux de Mur-de-Barrez/Taussac et Raulhac se sont rendus en Charente-Maritime au mois de septembre pour découvrir les "splendeurs de l’Atlantique". Basés à Saint-Trojan-les-Bains au sud de l’île d’Oléron, ils ont admiré en petit train de belles vues entre la forêt, le littoral et les marais.

Plusieurs visites parmi lesquelles la cité de La Rochelle et sa vieille ville authentique, la très distinguée île de Ré et sa réserve ornithologique, le château d’Oléron, sa citadelle et la flânerie autour des cabanes colorées d’artistes, Fort-Royer dans son milieu naturel avec la présentation de l’activité ostréicole et la succulente dégustation d’huîtres. Enfin Rochefort et sa corderie royale créée par Louis XIV au XVIIe siècle. Le matin du départ, c’est le zoo de la Palmyre qui a émerveillé tout le monde. Des sites remarquables qui leur ont fait découvrir cette belle région au riche patrimoine. Un voyage très apprécié par le groupe fort de 44 personnes. Encore un peu de patience pour connaître le projet pour 2024 !