Paris : dans le XIIIe arrondissement, la police municipale recrute

À l’issue d'une formation, les candidats auront pour mission de sécuriser l’espace public, lutter contre les incivilités ou assister les publics vulnérables.

Vous souhaitez donner du sens à votre travail et contribuer directement à améliorer le quotidien des Parisiennes et des Parisiens ? Vous aimez le travail en extérieur et en équipe ? Devenez policière ou policier municipal de la ville de Paris !

Être policier municipal c’est bénéficier d’une solide formation et travailler au plus près des Parisiennes et des parisiens. Les missions d’un agent sont variées : sécuriser l’espace public ; lutter contre toutes les formes d’incivilités (insalubrité, nuisances sonores, certaines infractions routières…) en usant, si nécessaire, d'un pouvoir de verbalisation ; prévenir les conflits et ainsi apaiser les tensions par une présence quotidienne dans les quartiers, en rencontrant les usagers ; assister les publics vulnérables et fragilisés (écoliers, personnes âgées, personnes sans-abri, victimes…).

Si vous souhaitez faire partie de cette police de proximité, rendez-vous sur paris.fr. La prochaine date de concours sera bientôt connue !

Les critères de recrutement

Être âgé de 18 ans ; disposer obligatoirement de la nationalité française ; jouir de ses droits civiques et ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation incompatible avec l’emploi postulé figurant au bulletin n°2 du casier judiciaire ; se trouver en position régulière au regard du code du service national ; être titulaire d’un titre ou diplôme classé au moins :

- au niveau 3 (CAP-BEP) pour le concours de catégorie C

- au niveau 4 (baccalauréat) pour le concours de catégorie B

- au niveau 6 (licence) pour le concours de catégorie A