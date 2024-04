Assurance chômage : les partenaires sociaux en désaccord, le gouvernement reprend la main, de nouvelles règles au 1er juillet 2024

Dans un peu plus de 2 mois, le gouvernement va durcir les règles d'indemnisation avec pour ligne de mire le plein emploi.



Le gouvernement fixera de nouvelles règles d'indemnisation pour les demandeurs d'emploi à partir du 1er juillet, prenant acte du "désaccord" entre les partenaires sociaux, selon un communiqué publié ce lundi 22 avril par le ministère du Travail.

L'exécutif prendra "un décret de carence" qui aura "pour objectif de concourir à l’atteinte du plein emploi et de favoriser le retour rapide en emploi des chômeurs indemnisés", indique ce communiqué. Comme en 2019, patronat et syndicats perdent à nouveau la main sur la définition de ces règles au profit de l'exécutif.

France Info rappelle que la durée d'indemnisation, la durée travaillée nécessaire pour être indemnisé et le montant de cette indemnisation sont les trois leviers possibles pour "aller plus loin dans la réforme de l'assurance-chômage", selon la formule même du Premier ministre Gabriel Attal, c'est-à-dire pour durcir les conditions d'indemnisation afin de pousser les demandeurs d'emploi à rechercher plus vite un travail. Le Premier ministre a déjà évoqué sa préférence pour l'allongement de la durée de travail nécessaire pour être indemnisé, mais la réduction de la durée d'indemnisation ainsi que le montant de cette indemnisation pourraient aussi être utilisées.

Le plein emploi, c'est possible ?

Le gouverment table toujours sur un retour au plein emploi en 2027 et la fin du mandat d'Emmanuel Macron. Le taux de chômage est stable en France en ce début d'année 2024, autour de 7,5%, mais encore loin des 5% nécessaires pour atteindre ce plein emploi. c'est-à-dire, selon le ministre du Travail Olivier Dussopt, la créattion de 800 000 emplois d'ici cette date.

Or, l'OFCE (Observatoire français des conjonctures économiques) prévoit un rebond du chômage à 7,9% d'ici fin 2024. D'où peut-être la détermination du gouvernement à reprendre la main, aller vite, et fixer au 1er juillet ces nouvelles règles de l'assurance-chômage.