Nouvelle réforme de l’assurance-chômage : quelle sera la durée d’indemnisation des séniors à partir de cet automne ?

Le Premier ministre Gabriel Attal a annoncé une prochaine réforme de l’assurance chômage ce mercredi 27 mars 2024 au JT de TF1. Quel sort sera réservé aux seniors que le gouvernement veut remettre au travail ?

"Oui, il y aura une réforme de l’assurance chômage cette année", a promis ce mercredi 27 mars Gabriel Attal au JT de TF1.

"Une des pistes, c’est de réduire cette durée d’indemnisation de plusieurs mois" mais "je ne pense pas qu’il faille que ça aille en dessous de douze mois", alors que la durée est actuellement de dix-huit mois en règle générale, a déclaré le Premier ministre.

Une entrée en vigueur de la nouvelle réforme à l’automne

Il s’est montré plus précis sur la date : "Je veux que nous ayons les paramètres de cette réforme à l’été pour qu’elle puisse entrer en vigueur à l’automne". Il s’agirait d’une nouvelle réforme de l’assurance chômage, après celle très contestées de 2019 et 2023.

Un relèvement de deux ans de la borne d’âge à partir de 55 ans ?

Concernant les seniors, sujet pour lequel le gouvernement invite les partenaires sociaux à négocier un accord pour augmenter leur taux d’emploi, Gabriel Attal s’en remet aux négociations en cours entre les partenaires sociaux. Leurs discussions s’achèvent le 8 avril.

Le chef du gouvernement a toutefois précisé que le relèvement de deux ans de la borne d’âge pour bénéficier des conditions particulières d’indemnisation lui semblerait "cohérent".

La durée d’indemnisation déjà réduite en février 2023

En février 2023, la durée d’indemnisation avait aussi été rabotée drastiquement pour les seniors : elle avait été ramenée de 27 à 22 mois pour les chômeurs âgés entre 53 et 55 ans, et de 36 mois à 27 mois pour les plus de 55 ans.

Depuis l’automne dernier et le début des discussions autour du sort des seniors, le gouvernement, Bruno Le Maire en tête, prône une durée réduite à 18 mois pour les chômeurs les plus âgés.