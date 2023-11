Paris : un appel à projets pour l'animation des Jeux Olympiques dans le XIIIe

La Mairie du 13e organise un lieu de festivités au Parc de Choisy à l’occasion des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Vous êtes une association ? Vous souhaitez proposer une animation sportive et/ou culturelle ? Répondez à l’appel à projets !

Afin d’animer l'arrondissement, la mairie du XIIIe lance un appel à projets pour soutenir des projets associatifs via un Fond d’animation locale (FAL) exceptionnel : culture, sport, prévention, animations récréatives, détente, etc. Vous avez jusqu’au 8 décembre 2023 pour candidater à cet appel à projets !

Le site des festivités des Jeux Olympiques et Paralympiques situé au Parc de Choisy comprendra plusieurs espaces où pourront se dérouler des activités scéniques, sportives, culturelles, associatives ou tout simplement des moments de détente. En dehors du site, la rue Charles Moureu pourra également être un lieu d'activités ludiques.

Comment répondre à l'appel à projets ?

Il faut déposer une demande de subvention sur la plateforme Paris Assos. La demande devra impérativement être intitulée : FSF13. Le respect de cet intitulé est capital pour le bon suivi du dossier ensuite.

Bonne pratique => n’attendez pas les derniers jours pour déposer votre demande, vous n’aurez pas le temps de compléter votre dossier dans les délais si une pièce manquait ou n’était pas conforme.

Objectifs de l'appel à projets

L’enveloppe dédiée au site de festivités du XIIIe arrondissement pour l’été 2024 s’élèvera au total à 24 000€ pour subventionner des projets d’animation portés par des associations sur le site localisé du 13e : Le Parc de Choisy.

Ces animations seront programmées entre le 25 juillet et le 8 septembre 2024.

Date limite de dépôt des dossiers : vendredi 8 décembre 2023