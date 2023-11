Recensement : la mairie du XVIe arrondissement de Paris recrute des agents

Du 18 janvier au 24 février 2024 aura lieu le recensement annuel et partiel de la population. Pour Paris, un échantillon représentatif de 8% de la population est recensé chaque année.

Depuis janvier 2004, le recensement de la population résidant en France est réalisé par enquête annuelle. Dans les communes de 10 000 habitants ou plus, comme pour Paris, une enquête est réalisée chaque année auprès d'un échantillon de 8 % des logements. Le recensement fournit des statistiques finement localisées sur le nombre d'habitants et sur plusieurs caractéristiques. Par exemple, cette enquête permet d’avoir une vision de l’évolution de la vie des Parisiens en matière d’équipement, de niveau d’études, de vie collective et sociale, de niveau d’activité professionnelle, de temps de travail, de déplacements journaliers. Les données récupérées sont strictement anonymes. Il est important de savoir que l'agent recenseur possède une carte tricolore avec sa photo signée par la maire.

La mission est ouverte à tous les volontaires de 18 ans minimum.

Quelles sont les missions ?

Il s'agit pour les personnes recrutées : d’identifier les logements dans le secteur à recenser ; de distribuer et collecter les imprimés destinés aux résidents ; de classer et numéroter ces imprimés puis de remplir des bordereaux de synthèse.

Si vous êtes intéressé, envoyez un mail à matthias.viviand@paris.fr

Les caractéristiques du poste

Ces activités nécessitent une certaine disponibilité, notamment en fin d’après-midi et en début de soirée en semaine, voire tout ou partie des samedis. Les personnes doivent aussi posséder des qualités de contact, de persévérance, de logique et d’organisation. Les agents seront aidés et encadrés par des personnels municipaux et l'INSEE et recevront une formation préalable spécifique. Ils rencontreront leur responsable chaque semaine en mairie. Chaque agent recenseur est rémunéré.