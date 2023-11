Onet-le-Château. Entre quine et Noël des footeux

Comme chaque année, le quine du club de foot d’Onet-le-Château a affiché complet ce vendredi soir. Une belle ambiance et de nombreux lots ont ravi les participants. Bravo à la commission animation du club pour son organisation au top et sans faille. Un merci particulier à tous les partenaires pour leur soutien et leurs lots, mais aussi aux joueurs, parents, amis, éducateurs… pour leur présence, c’est tous ensemble, que cette manifestation a pu être à nouveau un énorme succès. Et le lendemain, c’était les jeunes pousses du club qui étaient à la fête, puisque les joueurs des catégories U9 et U11 ont participé au Noël des Footeux, qui se déroulait sur le site de Sébazac.