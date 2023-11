Éric Antraygues, visiteur d’un soir

Chez lui, la guitare coule de source en mode finger picking ambiance folk américain, blues du Delta ou country style Amérique profonde. Les notes de sa six cordes au son cuivré claquent au rythme de la dextérité des doigts.

Éric Antraygues en vieux routier de la scène sait qu’il ne faut jamais dormir sur ses deux oreilles dès lors que l’on veut faire vivre la musique. Jamais un temps de retard, et avec plutôt un coup d’avance, il transpose désormais ses balades en forme d’arrangements musicaux sur de bons vieux classiques de la chanson frenchy griffés Souchon tournicoton, Deraime, Lavilliers, Manset avec mansuétude, Ferrer el Nino de Montcuq, Cabrel gravé dans le marbre ou encore Renaud, Auffray sans ride, Jonasz joueur de blues et bien d’autres. Seul sur scène, Antraygues emballe notes et mots dans un paquet-cadeau ne demandant qu’à faire des petits. Il embarque les tympans les moins avertis dans son périple sans fard. Lorsque sa voix se pose, ça sonne, ça résonne, ça cogne au pays des mémés qui aiment la castagne.

Il se produira avec ce répertoire ce samedi 25 novembre au pub le Saint-André en soirée, pour la reprise des concerts hivernaux du lieu autour de la cheminée. Éric Antrayges ne s’arrête pas en si bon chemin car il dispense aussi sur tout le proche territoire des cours de guitare, n’ayant rien à voir avec du simple éveil musical, tous niveaux et pratique démontrant qu’après quelques leçons on peut commencer à gratouiller avant d’aller plus loin (contact au 06 87 57 59 78).