Durenque. Le tour de France du boulanger

Durand trois semaines, Marc et Sabrina effectuent un tour de France original. Partis de leur Bretagne natale en juillet pour un an, ils sillonnent le pays avec leur four ambulant. Ils cherchaient un point de chute pour l’hébergement, dans l’Aveyron, et avaient choisi la ferme de Javy sur la commune de Centres. Leur but : fabriquer du pain sur la place des villages dépourvus de boulangerie, rencontrer les gens, échanger mais également susciter des vocations. Le boulanger desservant Durenque étant absent une semaine, la municipalité les a contactés pour une journée cuisson au beau milieu du village. Il était possible de mettre la main à la pâte le matin pour une vente l’après-midi. Hélas, tout le monde n’a pu être servi, tant la demande fut importante. Après avoir déballé à Auriac-Lagast, Meljac, Rullac et Sainte-Juliette, ils se dirigent maintenant vers le sud de la France pour un retour sur leur côte bretonne en juillet 2024.