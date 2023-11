Villefranche-de-Rouergue. L’équipe fanion s’est inclinée contre Montastruc

Pourtant, au match aller, le BBV12 avait facilement gagné (20 points) face à l’équipe de Montastruc. Mais pour ce premier match retour du championnat les Bleus se sont inclinés de quatre points. Après la trêve (deux semaines) on pouvait penser que les joueurs, reposés, soient motivés pour commencer la phase retour. Il n’en a rien été.

Les joueurs de Vincent Da Silva n’ont pu à aucun moment imposer leur jeu. Pas de rythme, beaucoup de maladresses, ainsi les joueurs de Montastruc vont en profiter. Fin du premier quart-temps 14-14. Retour aux vestiaires 29-28 pour le BBV12. En fin de troisième quart-temps Montastruc développe un jeu plus agressif et plus rapide. Les Villefranchois ont d’énormes difficultés en défense par manque de réactivité et de cohésion au niveau de l’équipe.

Malgré quelques belles actions et des tirs à trois points de Jérôme Adam et Guillhem Filhol cela ne suffira pas. Beaucoup de ballons perdus profitent à l’adversaire qui aligne les contre-attaques. Montastruc prend l’ascendant durant le quatrième quart-temps avec 25-220. Jusqu’à dix secondes de la fin (72-70 pour Montastruc) un énième panier manqué prive le BBV12 de l’égalisation. La rencontre se termine sur deux lancers francs de Montastruc. Score final 74-70. Quelle déception une fois de plus.

Samedi 18 novembre, face au leader Albi, le BBV12 se doit de réagir. Rendez-vous à 20 h au gymnase Robert Fabre.

Marqueurs : J. Adam 22 / G Filhol 23 / M. Dieng 2 / C. D’Ambrosio 15 / F Delgado Silva 2 / F D’Ambrosio 4 / Y. Germain 2.

Autres résultats

SG2 défaite contre Rignac.

SG3 défaite contre Rodez.

U13F défaite contre Olemps La Primaube.

U11M défaite contre Oemps Druelle.

U15M victoire contre Bozouls.

U15F défaite contre Saint-Nauphary Aco.

U18F défaite contre Pamiers.

U17M défaite contre Montauban.

SF défaite contre BC des Lacs.