Rodez : le Salon du chocolat et des délices revient ce week-end, "l’un des plus beaux, toutes catégories confondues, du sud-ouest"

Samedi et dimanche, cela va fleurer bon le chocolat à salle des fêtes grâce à la mobilisation des Kiwanis.

Et revoilà le Salon du chocolat et des délices ! Dix-septième du nom, organisé de main de maître par le club Kiwanis de Rodez. Une nouvelle fois à la salle des fêtes, qui sera le théâtre d’un rendez-vous des plus attractifs les 18 et 19 novembre. On peut s’en lécher les babines. L’an passé, ce sont plus de 4000 visiteurs qui se sont laissés tenter par le salon le plus gourmand de la ville ! "C’est en tout cas le plus beau salon du chocolat organisé par un club kiwanien en France, et l’un des plus beaux, toutes catégories confondues du sud-ouest", glisse un kiwanien ruthénois.

Une vitrine de la formation

D’ailleurs, comme s’est plu à le souffler l’actuel président Alain Fournier, " il faudra songer à pousser les murs peut-être !" Les organisateurs n’ont en effet pas eu de mal à dépasser la trentaine d’exposants, venant d’un peu partout dans le sud-ouest de la France. Témoignant si besoin est du rayonnement de ce salon. De quoi ravir le maire, Christian Teyssèdre, naturellement ravi de voir la ville accueillir une telle manifestation.

Ce Salon aux parfums enivrants jouit aussi de la complicité de la chambre de métiers. Dont les jeunes devraient une nouvelle fois se faire remarquer par leur originalité et leur savoir-faire. "C’est pour nous aussi une vitrine pour la formation de chocolatier, pâtissier", souligne le président de la chambre consulaire Pierre Azémar. " C’est en plus un salon qui a du sens, en tant que partenaire notamment d’une association comme l’outil en main". L’outil en main et le Fab lab de la MJC qui mettront la main d à la pâte (à tartiner) pour proposer des créations chocolatées qui rajouteront une couche à la belle notoriété de ce salon.

Ce salon qui est organisé, comme le veut la philosophie des kiwanis, pour la bonne cause.

Pour la bonne cause

Ainsi l’an passé, les bénéfices du salon avaient permis au club service ruthénois d’offrir des baptêmes de l’air à de jeunes Ukrainiens, participer à la réalisation d’un ascenseur extérieur pour des enfants handicapés, acheter des jeux pour les enfants de l’UMPA via l’association Sacado de l’hôpital… "Cette année, nous envisageons de cibler notre aide en faveur des enfants aveyronnais atteints de maladies rares ", expliquent les organisateurs, soucieux en tous les cas de pouvoir apporter leur aide et du baume au cœur à ceux qui en ont besoin.

Et si l’on ne présente plus les bienfaits du chocolat sur le moral, les Kiwanis ont fait en sorte qu’il y ait du chocolat mais aussi du sourire sur les lèvres des visiteurs en invitant la compagnie des "Si faux nez" pour mettre l’ambiance durant ces deux jours de salon. Seul petit bémol, l’absence de quelques excellents chocolatiers ruthénois, qui s’explique par l’activité qui bat son plein à quelques semaines des fêtes. "Mais on ne désespère pas de les faire venir", soufflent les organisateurs qui, pour cette nouvelle édition bénéficient du soutien de 130 partenaires. Il ne reste plus qu’à se régaler !

17e salon du chocolat, samedi 18 et dimanche 19 novembre, de 10 h à 19 h à la salle des fêtes. Entrée : 3 euros.