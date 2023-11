La Loubière. Des animations pour dimanche

Comme tous les ans à pareille époque, l’association des parents d’élèves de l’école de Lioujas organise une grande braderie spécifiquement vouée à la petite enfance. Jeux et jouets, vêtements d’enfants et objets de puériculture seront proposés en braderie dimanche matin 19 novembre au gymnase de Lioujas.

Quine de l’ADMR. L’association d’aide à domicile en milieu rural (ADMR) de Sébazac qui intervient notamment sur la commune de La Loubière mais aussi de Sainte-Radegonde, Druelle et Onet, organise un quine le 19 novembre à 14 heures à la salle des fêtes d’Agen- d’Aveyron après s’être déroulé, plusieurs années durant à Sébazac. L’ADMR intervient auprès de 260 bénéficiaires et espère un soutien pour couvrir les charges courantes et pour pouvoir gratifier le personnel intervenant.