Laissac-Sévérac l'Église. "Laissac événementiel" en route pour une nouvelle édition du truckshow

David Minerva, président de l’association "Laissac événementiel" et le bureau de l’association ont tenu leur assemblée générale au centre administratif.

Tous les bénévoles et différents acteurs de cette manifestation ont été conviés à cette réunion qui a débuté par un bilan de la deuxième édition de cet évènement. 180 camions étaient présents sur l’esplanade du foirail et 162 ont participé au défilé dans Laissac. Plus de 60 entreprises locales et de transport ainsi qu’une cinquantaine de bénévoles étaient mobilisés. Environ 4 500 visiteurs se sont déplacés pour admirer ces magnifiques véhicules qui peuvent se définir pour la plupart comme de véritables œuvres d’art.

Un bilan donc plus que positif qui incite les membres de l’association à programmer une nouvelle édition fin juillet 2024, mais en se structurant davantage et en intégrant d’autres bénévoles prêts à assumer une part de responsabilités.

De plus, les organismes de formation (Otre, Aftal, CFCNA) ont fait part de leur décision de s’associer avec leurs élèves à cette manifestation et de participer à sa logistique.

La soirée s’est achevée par un apéritif dînatoire pour le plus grand plaisir de la soixantaine de personnes présentes.