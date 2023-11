Decazeville. Les vignerons et les feux à La Strada

Deux nouveaux films seront diffusés ce jeudi 16 novembre, à la Strada, dans le cadre du festival "De la terre à la mine". À 18 h 15, "Vigneronnes", film documentaire qui met en lumière des visages de vigneronnes, engagées en biodynamie, au travers de vignobles d’Italie, de France et de Suisse. Véritables pionnières, ces vigneronnes travaillent au plus proche de la nature. Elles ont percé des secrets du monde du vin et élaborent des nectars reconnus mondialement.

C’est au travers d’un voyage au fil des saisons que nous les rencontrons. Plus de 8 ans de tournage et de montage ont été nécessaires pour donner une vision plus féminine de la viticulture biologique et biodynamique. Cela a permis au réalisateur de capter les différentes étapes de l’élaboration de ces grands vins, les gestes des équipes mais, surtout, cet esprit de transmission de génération en génération qui fait de ce nectar un produit si particulier, si unique.

À 20 h 30, le film documentaire "Paradis" nous replonge à l’été́ 2021. Une vague de chaleur et une sécheresse exceptionnelles provoquent des incendies géants qui ravagent 19 millions d’hectares dans le nord-est de la Sibérie.

Dans cette région, au cœur de la taïga, le village de Shologon se voile d’un épais nuage de fumée. Les cendres noires portées par le vent propagent des nouvelles alarmantes : la forêt est en feu et les flammes approchent. Abandonnés par le gouvernement, livrés à eux-mêmes, les habitants doivent s’unir pour combattre le Dragon.

Un film Grand prix au Festival international du film d’environnement, ou Festival FReDD (Film, recherche et développement durable).

Cela nous rappelle des incendies plus locaux comme à Viviez et aux Albres.