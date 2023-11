Entraygues-sur-Truyère. Un festival de cinéma réussi

Malgré une météo qui n’incitait pas à mettre le nez dehors, le public a répondu présent au festival de cinéma d’Entraygues : amour et suspense.

Cet événement organisé par la petite association a réuni plus de 210 personnes pour six séances. En effet, les cinéphiles ont bien rempli la salle de cinéma et certains passionnés sont venus à chaque séance. Ce résultat est bien supérieur à celui de 2022 et le public a été très satisfait de la programmation variée et surprenante, proposant des thrillers, fiction, comédie policière et film surprise.

C’est un bel encouragement pour les six bénévoles de l’association qui donnent déjà rendez-vous en 2024.