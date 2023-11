Onet-le-Château. Un séjour toulousain riche en découvertes

Ces vacances d’automne ont été l’occasion pour les jeunes inscrits de participer au séjour urbain organisé sur Toulouse. Accompagné par Valentin et Corentin, le groupe est parti en train au départ de la gare de Rodez. Hébergés au centre d’accueil de la Mounède situé en périphérie de la "ville rose", les jeunes ont pu, dès le mercredi après-midi, découvrir le musée Aeroscopia et le savoir-faire technique et scientifique de la célèbre compagnie Airbus, et pourquoi pas pour certains, se découvrir une nouvelle passion et vocation. La journée de jeudi proposait de dépasser l’aéronautique, pour découvrir l’aérospatial, grâce à la visite de la Cité de l’espace, avant de parcourir les ruelles commerçantes de Toulouse.

Du côté de Mix’art, les vacances ont commencé par une soirée, avec l’accueil des élémentaires de l’école des Genêts, pour partager un goûter et surtout permettre la découverte des locaux de l’accueil jeunes, Mix’Art, que la plupart d’entre eux pourront fréquenter l’année prochaine.

La soirée s’est poursuivie en musique avec les jeunes de 11-17 ans, une quarantaine de jeunes qui ont pu partager pizzas et bonbons, dans une ambiance conviviale et festive qui s’est clôturée à 23 h 30.

Tout au long de ces vacances, les activités proposées ont aussi permis aux jeunes de s’initier au tir à l’arc ou encore à la boxe française, mais aussi de se promener et de se laisser surprendre par les structures du Vallon du Villaret ou encore profiter des attractions d’Animaparc…