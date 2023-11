Une conférence concernant la vie affective des jeunes proposée à Naucelle

Le centre social et culturel du Pays ségali propose une conférence "Outiller nos enfants et nos adolescents à bien vivre leur vie affective, relationnelle et sexuelle" avec Émilie Auriac, accompagnante en parentalité.

Rendez-vous jeudi 23 novembre à 20 heures à Naucelle au complexe sportif, salle du Gintou (gratuit et inscription conseillée).

Comment et pourquoi parler de ce sujet avec nos enfants tout au long de leur croissance ? Incontournable, cette thématique n’est pas toujours facile à aborder… À travers cette soirée, l’on pourra mettre des points de repère et de compréhension sur ce qu’il se joue à chaque étape du développement psychosexuel de l’enfant et de l’adolescent.

La conférence se déroulera en deux temps, un temps de présentation et un temps d’échange avec pour objectifs à la fois de permettre un épanouissement de l’enfant dans sa vie affective, relationnelle et sexuelle mais aussi de prévenir les abus, parler de consentement… etc.

Renseignements et inscriptions au 05 65 72 29 19

famille@cscps.fr