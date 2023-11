Avec le "dopamine menu", la génération Z souhaite équilibrer son usage des écrans

(ETX Daily Up) - Après le digital detox et la marche silencieuse, place au "dopamine menu". Cette tendance TikTok propose de planifier au maximum ses activités afin de ne pas être tenté de passer sa journée à scroller sur les réseaux sociaux. Inspirée des besoins des personnes avec TDAH, elle invite à un équilibre quotidien entre plaisirs simples et monde numérique.

Yoga, fruits frais, lecture, et pour finir, un peu de séries TV : voilà le "menu dopamine" imaginé par la génération Z sur TikTok. L'idée ? Échapper à l'attrait constant du téléphone en se concentrant sur des activités plaisantes et saines. Ce concept gagne en popularité, le hashtag "Dopamine menu" totalisant plus d'un milliard de vues.

Contrairement à ce que son nom indique, le dopamine menu n'est pas une liste de plats, mais une série de loisirs à réaliser pour animer votre journée. Imaginez une carte de restaurant où l'apéritif serait du yoga, l'entrée une promenade, le plat principal une session de poterie ou de danse, et le dessert, une dose limitée de temps sur le téléphone ou devant des séries. Vous l'aurez compris, ce menu ludique encourage à occuper sa journée avec des activités enrichissantes et à se détourner des écrans. L'idée est de remplacer les shots de dopamine procurés par les réseaux sociaux par des activités saines axées sur le bien-être.

Cette idée, qui a vu le jour sur TikTok, a été initialement évoquée par la Youtubeuse américaine Jessica en 2020, sur sa chaîne "How To ADHD". Elle visait à aider les personnes souffrant de TDAH, un trouble caractérisé par des difficultés de concentration et une hyperactivité, à structurer leur journée. La dopamine, un neurotransmetteur jouant un rôle clé dans la motivation et le plaisir, est souvent déséquilibrée chez les personnes atteintes de TDAH.

Victoria, une Tiktokeuse elle-même atteinte de TDAH, suivie par près de 40 000 abonnés, partage régulièrement ses propres "menus dopamine". Elle explique comment ces menus l'aident à organiser ses week-ends et à éviter de se perdre dans le scrolling sur les réseaux. Dans l’une de ses vidéos, l’Américaine déclare : "On peut avoir de grandes ambitions sur la manière dont on veut passer sa journée et finir par scroller sur TikTok toute la journée". Elle ajoute : "Je fais des menus pour le week-end (...) car pour une raison ou pour une autre, si je me réveille le samedi sans avoir un plan, mon cerveau ne peut pas penser à ces tâches et ces activités".

Si aujourd'hui le "menu dopamine" est un hashtag, il est facile à reproduire dans notre quotidien. Il suffit de lister les activités ludiques que vous aimeriez faire le week-end. Ainsi, vous pourrez repenser votre relation au numérique, et embrasser un quotidien plus équilibré, rempli de petits plaisirs simples, mais significatifs.