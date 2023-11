Goutrens. Ouvrage de dames pour le Téléthon

Le comité des fêtes organise au profit de Téléthon une soirée théâtrale avec la Compagnie des cinq Jasmins basée à Olemps. Trois comédiennes présenteront leur nouvelle création "Un ouvrage de dames" de Jean-Claude Danaud dans une mise en scène de Marie-Joëlle Vabre. Cette comédie met en avant trois personnages féminins : la Veuve, un monstre quasi fellinien fière de son veuvage ; Sophie, une petite "pintade" écervelée qui a fait une grosse bêtise ; Melle Petitpas, jeune "vieille fille" naïve et lunaire à la recherche du grand amour. Comique, caustique, grinçant, absurde, humour noir, des quiproquos qui s’enchaînent à un rythme de plus en plus élevé...

Rendez-vous le 24 novembre à 21 heures à la salle des fêtes. Entrée 8€, gratuit pour les enfants de moins de 11 ans.