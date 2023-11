Decazeville. Un atelier sur l’exercice du burlesque à La Strada

Le festival de la Terre à la Mine se poursuit ce vendredi 17 novembre, à la Strada avec, à 19 heures, Atypique Burlesque, un atelier de cinéma créé et animé par l’association Ocho Equis, en partenariat avec Les Orteils au soleil et La Strada. Atypique Burlesque reprend les codes d’un cinéma sans limites à ses débuts, libre dans sa créativité. Le film burlesque se doit de surprendre les spectateurs, être où on ne l’attend pas, aborder les sujets inconfortables pour en rire. Un genre qui bouscule les lois de l’ordre établi. Cet atelier, durant les vacances de Toussaint, à Cransac, a été l’occasion d’explorer ce genre méconnu, un prétexte à interroger les clichés, déjouer des peurs et tourner un court-métrage présenté ce soir. Après le film, l’expérience se poursuit en interaction avec le public pour bruiter quelques extraits de films muets.