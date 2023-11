"Autobésité" : propriétaire d'un SUV et vivant ou circulant en ville, voici pourquoi vous risquez de payer plus cher

Les villes de Paris, Grenoble ou Lyon ainsi que d'autres envisagent notamment de faire payer plus cher le stationnement urbain de ces grosses voitures.

Pas une "lutte des classes revisitée" mais une question environnementale de de "partage de l'espace" : la présence des SUV en ville pose question dans nombre de grandes villes françaises. Grosses, voire imposantes, consommant en moyenne 15% de plus qu'une voiture standard, qu'ils soient électriques ou à moteur thermique, ces lourdes voitures sont loin des critères des voitures citadines, et donc mal vus dans des villes voulant privilégier les mobilités douces et les transports en commun. D'où l'envie de décourager les habitants des villes ou les "visiteurs" d'utiliser SUV et autres véhicules de ce type en milieu urbain.

Les plus gros vont payer plus cher ?

Le 4 février 2024, la ville de Paris organise ainsi une nouvelle votation citoyenne dont la question est "Plus ou moins de SUV en ville ?". Si le moins l'emporte, la maire socialiste Anne Hidalgo appliquera "une augmentation très significative des tarifs de stationnement non résidentiels des SUV et des 4x4". Sont notamment visés les SUV électriques de plus de 2 tonnes, et ceux thermiques ou hybrides de plus de 1,6 tonne des propriétaires parisiens, et pour les visiteurs, ceux au volant d'un SUV dépassant le poids réglementaire, détaille Le Monde.

Paris prendra ainsi la roue de Grenoble, dirigée par l'écologiste Grégory Doucet, qui va appliquer dès 2024 des amendes et des tarifications plus que doublées sur les véhicules les plus lourds et les plus polluants, relève La Dépêche du Midi.

Pourquoi interdire les diesel en ville et autoriser les "tanks" ?

Avec Paris, Bordeaux souhaite également taper dans le portefeuille des propriétaires conducteurs de SUV lourds et encombrants. Jugeant comme "une imperfection" leur autorisation de circulation dans les ZFE (zones à faible émission) : "Vous êtes tout seul dans un tank électrique, vous pouvez accéder au centre de Bordeaux. Vous êtes cinq dans une vieille voiture Diesel que vous menez à son terme, vous ne pouvez pas entrer", argumente ainsi l'adjoint au maire écologiste de Bordeaux, Didier Jeanjean.

Egalement dirigée par un écologiste, Lyon étudie aussi un prix de stationnement plus prohibitif pour les SUV et véhicules les plus lourds et les plus polluants. Mais si la loi prévoit que le tarif de stationnement pour un véhicule peut augmenter suivant sa taille ou son degré polluant, ce n'est pas encore le cas pour le poids.

A Toulouse, dirigée par l'ex-Les Républicains Jean-Luc Moudenc, la situation est inverse : la municipalité a rendu le stationnement gratuit pour les habitants propriétaires d'un véhicule électrique, et gratuit 2h30 pour les visiteurs référencés à la mairie. SUV compris. Pour l'opposition, cette mesure est non seulement un "cadeau aux plus riches", mais ne prend pas en compte de caractère plus polluant d'un SUV, compte tenu de son poids.

Un SUV "autobèse", autant plébiscité que détesté

En 2022, près d'un véhicule sur deux vendus (46,5%) était un SUV. Il est en moyenne plus lourd de 200 kilos qu'une voiture standard, et 20% plus polluant. D'ailleurs, en 60 ans, la hauteur, la largeur et le poids des voitures ont suivi les hauteur, largeurs et poids de la population, constate la Gazette des communes.

En regard de cela, le SUV apparaît comme une "autobésité" pour ses détracteurs. Pour l'adjoint parisien chargé des transports David Belliard, "il y a une partie de la population qui en a assez de ces SUV". Un ras-le-bol illustré par les actions des activistes écologistes qui consistent à dégonfler les pneus des SUV garés en ville : 146 véhicules dégonflés en un seule nuit en juin à Toulouse après une même action sur ces SUV en février, et des actions de dégonflage de pneus similaires menées en juillet à Tarbes, et ces derniers jours à Nancy, Caen ou encore Paris.