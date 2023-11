Conseil municipal de Rodez : comment la Ville atteindra la dette zéro d’ici la fin de l’année

En conseil municipal ce jeudi soir 16 novembre, la majorité a indiqué que la dette serait soldée fin 2023 et que 2024 signerait un record dans l’investissement. L’opposition dénonce, elle, un manque d’informations.

La politique budgétaire de Christian Teyssèdre n’a de secret pour personne. Elle s’affirme même d’année en année. Hier soir, lors d’un conseil municipal, elle a franchi un nouveau cap. Car si le sujet avait été évoqué à plusieurs reprises à la volée, cette fois, c’est écrit noir sur blanc : à la fin de l’année, la Ville atteindra la dette zéro ! Une exception dans un monde public où l’on n’est pas franchement regardant sur les créances, l’État en tête. Toujours est-il que le maire ruthénois, à contre-courant, croit dur comme fer en cette gestion souvent qualifiée de "bon père de famille aveyronnais"… Avec une recette toute trouvée : gestion rigoureuse, investissement fort.

Paul-Lignon, Haras, marché couvert…

Et si l’on en croit les orientations budgétaires pour 2024, présentées hier soir, un nouveau record devrait tomber. Celui de l’investissement justement car 25 millions d’euros ont été annoncés pour 2024. C’est du jamais vu. Et bien plus que cette année (19,70 M€). " Ailleurs, les villes ont un investissement de 300 euros par habitant en moyenne. Nous, ce sera 800 € ! Je ne sais pas si vous vous rendez compte ", a-t-il lancé à l’assemblée. En prenant néanmoins le soin de ne pas encore détailler tous ces investissements. Cela sera fait lors de prochains conseils municipaux. En attendant, 13 millions d’euros ont déjà été fléchés. Et ils sont sans surprise. On y retrouve le stade Paul-Lignon avec plus de six millions pour terminer les travaux et la nouvelle enceinte. Le haras représente lui aussi une grande part des dépenses : 1,3 M€ pour la sécurisation et la mise aux normes, 1,5 M€ pour la rénovation de la salle de réception, 400 000 € pour l’aménagement du hangar… Le marché couvert, communément appelé "les halles de Rodez" et dont le début des travaux est prévu l’an prochain, coûtera 1,8 M€.

L’opposition dénonce le manque de détails

Qu’est-ce qui viendra donc compléter cette liste pour arriver aux fameux 25 millions d’euros ? C’est la fameuse question que s’est posée l’opposition, dans un débat aux allures de cacophonie. À droite, Serge Julien a dit refuser "signer un chèque en blanc au maire afin d’éviter un nouveau puits sans fond au haras comme à Paul-Lignon". À gauche, Marion Berardi a, elle, pointé du doigt "les trop nombreuses cessions du patrimoine (huit millions d’euros au total, dont les bâtiments du Multiplexe accueillant actuellement le cinéma pour 6,4 M€) pour remplir les caisses".

"Nous sommes premiers de tous les classements, personne ne fait mieux et vous êtes toujours en train de critiquer. Et vous ne proposez jamais rien ! Trouvez-moi la solution pour investir autant si nous avions encore 20 millions de dette comme lorsque nous sommes arrivés au pouvoir ? C’est de la pure démagogie et elle est sans limite !", s’est agacé l’édile en réponse. Avant de mettre au vote ce rapport d’orientation budgétaire. Il a recueilli cinq abstentions et cinq voix contre. Dans le rapport présenté par la majorité, il est également écrit que les impôts locaux n’augmenteront pas l’an prochain. Une baisse est même envisagée pour la taxe foncière en 2025…