CARTE. Crues, coups de vent, pluies et inondations : 46 départements en vigilance avant un week-end un peu moins humide

Météo France a publié son bulletin de vigilance pour ce vendredi 17 novembre. Au total 46 départements restent placés en vigilance pour les crues, le vent ou les pluies-inondations, dont 5 en orange.



Avec ses puissantes rafales de vent, la tempête Frédérico a au moins eu le mérite de chasser la majeure partie des pluies du territoire, non sans offrir quelques dernières fortes averses sur le nord de la France, et en particulier le Pas-de-Calais, rincé par les tempêtes successives et des inondations monstres.

Dès ce vendredi, les ciel sera beaucoup plus dégagé là-bas, comme sur la majeure partie du pays, malgré de fortes pluies s'accrochant en début de matinée sur l'est de la France, où 7 départements étaient en vigilance jaune pluies / inondations jusqu'à ce vendredi 6 heures :

Meurthe-et-Moselle

Moselle

Bas-Rhin

Haut-Rhin

Vosges

Territoire de Belfort

Haute-Saône

Les averses persistent l'après-midi du Grand-est aux Alpes du nord en donnant de la neige à partir de 1000 m sur les Alpes du nord et le Jura et 800 à 900 m sur les Vosges. Le ciel reste assez chargé sur le Sud-Ouest, mais moiins humide, avec quelques petites pluies possibles en journée. Sur un grand quart nord-ouest de l'Hexagone, le temps est variable avec de belles éclaircies.

Les températures maximales sont en nette baisse : de 7 à 10 degrés des frontières du Nord-Est à 14 à 15 au pied des Pyrénées, 16 à 18 sur le pourtour méditerranéen et 22 à 23 sur la côte est de la Corse.

Encore 5 départements en vigilance orange, ce vendredi 17 novembre 2023. Météo France - Capture d'écran

Les dernières crues à craindre ?

40 départements restent également placés en vigilance pour les risques de crues. Quatre sont en orange :

Pas-de-Calais

Nord

Vendée

Charente-Maritime

Coups de vent au sud-est

Dernier souffle de la tempête Frédérico, le vent soufflera également toute la matinée sur l'est et la pointe sud-est de la France, et Corse également. La Haute-Corse est en vigilance orange. Ces vents s'estomperont progressivement au fur et à mesure de la journée.