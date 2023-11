Decazeville. Déjà les premières rumeurs sur les mutations

Comme chaque fin de saison, des rumeurs circulent sur les changements de club pour les joueurs, soit qu’ils souhaitent vivre une nouvelle aventure, soit qu’ils désirent former une nouvelle équipe ambitieuse, ou plus simplement par affinité.

Lors de sa récente assemblée générale, la Pétanque forézienne a annoncé le départ d’Alexis Trouillet qui va rejoindre le club huppé d’Espalion, comptant pléthore de bons joueurs.

Dasn l’attente d’un nouveau club à Decazeville

En revanche, les pétanqueurs firminois devraient faire signer Damien Azéma, de retour, donc dans le district de Decazeville, et peut-être Alexandre Fajoux, une autre connaissance pour notre secteur, ainsi que plusieurs vétérans.

Des noms circulent également dans les deux sens notamment à Agnac, Viviez, Penchot, le Gua. Les Guasois devraient voir arriver notamment Alexis Lacam avec Christophe Grès et Stewe Marzin, équipe qui jouait ensemble cette année à Trépalou.

On attend d’ailleurs de savoir si un autre club vient à monter à Decazeville, à la suite de la mise en sommeil de la société de Trépalou.

Sinon, les joueurs devraient se dispatcher à gauche et à droite en fonction de leurs desiderata et des amitiés. Enfin, le président Gilles Cavalié, pour Montbazens, a annoncé l’arrivée Carlos Almeida et d’autres pourraient rejoindre le club du Plateau.

À suivre, surtout que quand rien n’est signé, on peut toujours avoir des surprises…