Luc-la-Primaube. Fin de mandat pour les jeunes élus du conseil municipal enfants

Les élection pour le nouveau conseil municipal enfants aura lieu le vendredi 24 novembre.

Les 29 conseillers municipaux enfants, élus pour une période de 2 ans fin novembre 2021, qui sont issus des classes de CE2 et de CM1 des quatre écoles de la commune, représentées au prorata des effectifs, se sont retrouvés vendredi dernier avec leurs parents, salle du conseil municipal à la mairie de Luc pour la dernière séance de leur mandat. Ils ont été accueillis par le maire Jean-Philippe Sadoul, Ghislaine Vayssettes, Florence Petit, Cathy Colonges, Véronique Douziech, Guilaine Cavalié en charge du Conseil Municipal Enfants et par les autres élus présents, parrains et marraines des jeunes conseillers municipaux. Ce fut l’occasion pour le maire de faire le bilan de ce mandat à l’aide d’un diaporama : sensibilisation au gaspillage alimentaire, visite de l’entreprise Ansamble à Baraqueville qui élabore les repas pour les deux cantines municipales, opération "Plante ton arbre", avec plantation d’une haie paysagère le long de la départementale qui relie La Primaube à Luc et remplacement de quelques châtaigniers victimes de la sécheresse, visite du SYDOM à Millau qui s’appuie sur 2 centres de tri pour valoriser les produits issus de la collecte sélective, participation aux différentes cérémonies aux monuments aux morts de La Primaube et Luc, inauguration de la mairie annexe en présence des autorités du Département, cérémonie des vœux, matinée anniversaire pour fêter les 30 ans du marché dominical, place de l’Étoile à La Primaube, journées écocitoyennes… Parrains et marraines ont ensuite remis à leur jeune élu une photo de groupe, le dernier bulletin municipal et le mot de remerciement du maire pour leur investissement et leur volonté à avoir mené des actions citoyennes au sein du conseil municipal enfants. Cette séance s’est terminée par une collation et le verre de l’amitié en présence des parents.

