Lassouts. Forme olympique pour le Sport Quilles

L’assemblée générale du Sport Quilles a été l’occasion de faire un point sur la saison écoulée et de se projeter sur 2024.

Le bilan moral et financier ont permis de voir l’avenir avec sérénité : 64 licenciés dont 9 enfants en école de quilles qui n’ont pas démérité dans leurs résultats, participation à toutes les compétitions : district, sélections Aveyron et championnat de France individuel et par équipes pour les jeunes, mixtes, interclubs, coupe d’Occitanie, coupe de Dourdou, challenge cantonal et une fin de saison tardive avec l’amical de Lassouts le 14 octobre.

De belles performances où nous retiendrons les places en or de la quadrette Lemouzy en 2e série, de la doublette Pégorier en 3e série féminines, et de Lucas Lemouzy en individuel Aveyron.

Des médailles d’argent pour la doublette Fournier en junior Aveyron, pour Théo en championnat de France individuel à Montpellier et en coupe de France à Espalion, pour le club en coupe du Dourdou et aux Masters de Montpellier où 3 jeunes de notre club ont participé dans la même équipe, et aux mixtes avec Théo et Chloé à Campuac. Et enfin du bronze pour la jeune quadrette Lemouzy aux Nationaux de Toulouse.

Le club a été hôte de 4 manches cette année : manche d’école de quilles, 7e manche de Ligue, finale jeunes et féminines sur 2 journées et individuel district. Enfin il a aussi organisé son quine annuel en février et un amical avec apéro-concert en octobre.

Pour toutes ces manifestations, le bureau a tenu à remercier vivement l’ensemble des licenciés qui ont donné de leur temps pour la pleine réussite de ces dates.

Des remerciements aussi envers Théo Pouget et Benjamin Logez qui assurent l’arbitrage officiel pour le club.

Le bureau démissionnaire a été ensuite réélu dans son intégralité, des nouveaux y font leur rentrée pour assurer le renouvellement des prochaines saisons.

Pour 2024, quelques dates ont déjà été fixées, à savoir le banquet le dimanche 4 février et le quine le samedi 17 février.

Pour cette future saison, nous devrions retrouver 7 enfants en école de quilles, Marie-Pierre Setfonds-Sych continuera d’en assurer la formation. Elle sera épaulée par Thierry Fournier et Chloé Marcillac. Coté jeunes, 1 cadet, 1 ado 15, et 1 doublette junior dans les rangs pour le moment. Coté seniors, le club devrait aligner 7 doublettes féminines et 6 quadrettes seniors. Le club a pensé aussi à de nouvelles tenues afin de remplacer les actuelles qui sont vieillissantes et dépareillées, le motif a été approuvé en assemblée générale, les licenciés seront maintenant conviés aux essayages.

Tout est prêt pour une nouvelle saison qui, espérons-le, sera tout aussi prometteuse que la précédente.

La soirée s’est terminée par un buffet préparé par Le Buffadou et un pot où les nouveaux licenciés ont pu prendre part à l’ambiance du club.