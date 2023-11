Druelle Balsac. Les jeunes footeux ont joué les pères Noël

"Un geste de solidarité pour un moment de bonheur partagé". C’était, samedi 11 novembre, à l’occasion de l’opération "Le Noël des footeux", action menée par le district foot, les Restos du cœur et le Druelle FC, depuis 18 ans déjà. Cela se passait lors d’un grand tournoi de football disputé sur le terrain synthétique du Bouldou. Tournoi qui a réuni six clubs de jeunes des U7 à U11 venus de Druelle, Luc-Primaube, Rodez, Olemps et Le Monastère et en présence du président du district Aveyron Pierre Bourdet. Ces footeux en herbe se sont affrontés dans un excellent esprit égrenant des valeurs qui sont le respect, le fair-play et la beauté du jeu. Mais la plus belle des victoires fut sans conteste la solidarité. Tous ces enfants présents se sont rencontrés autour du ballon rond. Mais au-delà du football, il y avait surtout l’idée de solidarité envers les plus démunis. Les jeunes sont arrivés au Stade avec dans leurs sacs de sport un vaste choix de cadeaux destinés aux "héritiers" de Coluche. Même le beau temps était de la partie et ils ont eu le plaisir de rencontrer quelques responsables et bénévoles des Restos du cœur. Et un jeune de confier : "La plus belle victoire, c’est tous ces jouets collectés". Il n’y a pas d’âge pour être solidaire. Plus de 500 repas, 30 bénévoles, en somme une grosse machine. Et comme nous a dit un petit Ruthénois "Celle année il n’y aura pas d’enfant sans cadeaux".