Entraygues-sur-Truyère. Les prochains rendez-vous du labo

Le labo c’est un lieu d’expérimentation sociale, avec une buvette, une bibliothèque tournée vers l’autonomie, une recyclerie à prix libre, un four à pain, un atelier de réparation collectif, un jardin, des personnes-ressources, un réseau d’entraide, des partenaires, bref, un carrefour pour les retrouvailles et les initiatives ! Pour bien vivre au pays !

Et le dernier samedi : "Pizza et Cuisson partagée" au four à bois, amenez vos ingrédients, on cuisine et on mange ensemble ! Les produits bios et locaux sont privilégiés !

Programme : samedi 18 novembre : à 10 h, G-Café monnaie libre. Et petit-déjeuner autour de la motricité libre, avec Elsa Paveau, psychomotricienne. "Bien dans son corps, bien dans sa tête". À 15 h, Marianne : peinture en musique.

Samedi 25 novembre : Monter un kit d’assistance électrique sur mon vélo ? Retour d’expérience avec Jean-Marc. Témoignage et échanges. (Capteur de pédalage, batterie, roue motorisée, écran contrôle + accélérateur). À 18 h, soutien à la parentalité : la relation à soi et à l’autre : quels besoins pour une sexualité respectueuse ? Samedi 2 décembre : "Bien dans son corps, bien dans sa tête". À 15 h, Armelle : réalisation d’un carnet de la tête aux pieds ! Mono impression. À 20 h, au cinéma d’Entraygues, ciné papote sur la dispute et la séparation, autour du point de vue des enfants. Échanges avec Sandrine Sanhes, psychologue.

Samedi 9 décembre : "Bien dans son corps, bien dans sa tête". À 15 h, Armelle : Fabrication de papier maison.

Samedi 16 décembre : "Bien dans son corps, bien dans sa tête" A 15 h, Armelle : Reliure de l’ouvrage.

Samedi 23 décembre : improvisation !

Vous avez envie de partager vos savoirs et savoir-faire ? De vous impliquer sur le lieu ? De présenter quelque chose ou de monter un projet ? Peu importe votre âge, votre lieu de résidence, n’hésitez pas à vous manifester !

Mail : labodaqui12@gmail.com Renseignements et adhésion au Centre Social Rural d’Entraygues. Tél. : 05 65 44 49 57.