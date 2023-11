Villefranche-de-Rouergue. Un concours de dessin de Saint-Nicolas pour les enfants

La compagnie "Luxembourg Aveyron sans frontières" organise un concours de dessins "je dessine Saint-Nicolas" à l’issue duquel une représentation de leur spectacle "Voyage Aux Pays de Saint-Nicolas : Luxembourg – Lorraine – Allemagne" aura lieu. Tous les enfants de 5 à 10 ans résidant en Aveyron, à Bessan (34) à Schengen, sur la Moselle luxembourgeoise et au Pays des 3 frontières sont invités à participer au concours.

"L’objectif est de rapprocher les enfants des territoires par un lien culturel et ludique en provenance du Luxembourg, sachant que Saint-Nicolas est tout à fait inexistant en Aveyron et dans le sud de la France, qui nous l’espérons donnera lieu à l’avenir à des échanges et des rencontres au Luxembourg ou en Aveyron", indique la compagnie.

Pour participer gratuitement au concours, les enfants doivent l’envoyer avant le 9 décembre à l’adresse : "Je dessine Saint-Nicolas", compagnie Luxembourg Aveyron sans frontières, BP 123 route de Montauban, 12200 Villefranche-de-Rouergue. Indiquer nom/prénom/commune/classe et coordonnés des parents. Plus d’informations au 06 58 94 87 60 ou jedessinesaintnicolas@gmail.com

Pendant toute la période de Noël, la compagnie organisera des spectacles dans les rues de Villefranche et l’ensemble de l’Ouest Aveyron (lieux et places à définir).