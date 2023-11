Une "ville aidante" : Rodez Agglo et France Alzheimer main dans la main

La collectivité et l'association ont renouvelé un partenariat entériné depuis 2019, faisant du territoire une "ville aidante Alzheimer".

Un accord visant à faciliter la vie des malades, de leurs proches et de l'ensemble des aidants. C'est la lourde tâche que vise à accomplir le label "ville aidante Alzheimer", que Rodez agglomération porte depuis 2019, et a renouvelé ce vendredi 17 novembre. Une signature "importante", que l'ensemble des parties prenantes était visiblement "très heureux" d'acter.

Du côté de la collectivité, elle s'inscrit dans le Contrat local de santé, portant d'ailleurs une rubrique dédiée à la santé mentale. "Cette association porte un regard très professionnel sur cette question", loue Francis Fournié, élu communautaire dédié aux thématiques de santé.

Car cette antenne départementale de ce comité national œuvre au quotidien pour améliorer la condition des malades, mais également des aidants. "C'est un véritable enjeu de santé publique", explique Chantal Guillot, secrétaire de l'association. C'est à ce titre d'ailleurs, que l'association innove, proposant diverses formations, dont celle de "malade expert".

Elle permet d'assurer un lien essentiel entre aidants, et personnes souffrant d'Alzheimer. Lysiane en est l'une d'entre eux, diagnostiquée à l'âge de 52 ans, depuis elle aide ses semblables. "Je me sens utile, livre-t-elle. En parlant, on arrive à faire de plus en plus de choses, ce qui aide à lutter contre la maladie."

Alors, ce genre de partenariat est essentiel afin de soutenir ce type d'actions.