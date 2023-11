CARTES. Pluie, crues, vent : 35 départements encore en vigilance, ce dimanche en France

Une vigilance météorologique est encore en vigueur en France, ce dimanche 19 novembre 2023. Elle concerne 35 départements.

Si le week-end est moins perturbé que lors des passages des diverses tempêtes qui ont bousculé le pays cet automne, une vigilance météo est tout de même active, ce dimanche 19 novembre 2023.

35 départements, un en jaune

Encore 35 départements sont en vigilance météo, ce dimanche, pour un risque de crues, de la pluie et du vent. Un seul de ces territoires est au niveau orange, il s'agit de la Charente-Maritime, en raison du premier des trois motifs mentionnés plus haut.

35 départements doivent encore surveiller la météo, ce dimanche 19 novembre 2023. Météo France - Capture d'écran

La vigilance jaune concerne surtout un très large quart nord-est et toute une partie nord de la France, exceptée la Somme. Sept départements de l'ouest sont aussi impactés, dont la Charente-Maritime donc, en orange ce 19 novembre.

L'Occitanie tranquille

De son côté, l'Occitanie est sereine : aucun de ses 13 territoires n'est cité dans le cadre de cette vigilance météorologique active dans le pays. Il faut dire que la journée sera particulièrement agréable sur le territoire régional.

Belle, très belle journée à venir en Occitanie ce dimanche ! Météo France - Capture d'écran

Si quelques nuages viendront perturber le Lot, l'Aveyron et la Lozère, c'est un grand soleil qui dominera le ciel dans les autres départements. Avec des températures qui iront jusqu'à 22°C à Perpignan (Pyrénées-Orientales) et Béziers (Hérault). Le thermomètre atteindra et également la barre des 20°C dans le Gard et l'Aude, et se situera entre 11°C et 19°C dans le reste des terres occitanes.