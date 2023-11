Rodez : fondre de plaisir au Salon du chocolat, les délices vous attendent encore ce dimanche

Pour sa 17e édition, le Salon du chocolat et des délices régalent encore une fois les papilles, et ce, pour la bonne cause.

Source de bonheur, bon pour notre mémoire... les bienfaits du chocolat ne sont plus à prouver. Et ça, les Ruthénois l’ont bien compris ! Encore une fois, ils se sont déplacés en masse du côté de la salle des fêtes de Rodez pour assister à la 17e édition du Salon du chocolat et des délices. Car chaque année, ce sont en moyenne 5 000 personnes qui se rendent sur place sur les deux jours de ce salon.

De quoi se délecter. Entre chocolats en tous genres bien sûr, proposés par les 30 exposants présents, mais également nougats, macarons, dragées, pâtisseries, miels, thés, safrans, caramels et même quelques vins et champagnes !

Un salon pour la bonne cause

Alors, les sourires étaient de sortie, et en premier lieu celui d’Alain Fournier, président de l’antenne locale des Kiwanis, association organisatrice de l’événement. "Nous sommes très heureux, fond-il de plaisir. Tout se passe pour le mieux en cette première journée !"

Il faut dire que comme le veut une pâtisserie réussie, tout est bien ficelé. C’est le cas notamment du côté du stand d’exposition de la Chambre de métiers. Tout au long de ce week-end d’ouverture, une dizaine d’élèves en CAP pâtisserie présentent leur savoir-faire, sous l’œil expert de deux de leurs enseignants. Mais ce n’est pas tout. Puisque les enfants, aux premières loges devant ce spectacle ont leur favori, la fontaine de chocolat des Kiwanis, dont la dégustation est gratuite.

Tandis que certains auront trouvé leur bonheur auprès de ces nombreux professionnels, venus de l’Aveyron bien sûr, mais également de l’ensemble de la région sud-ouest. "Et puis, c’est pour la bonne cause, rappelle l’organisateur. Cela nous tient à cœur d’aider des enfants qui en ont besoin Tout au long de l’année nous organisons de nombreuses animations, en grande partie financées par ce salon." Une initiative fidèle à la cause des Kiwanis. Alors que les retardataires se rattrapent, nougatine praline et cacao sont de retour aujourd’hui de 10 h à 19 h.