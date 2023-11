Un adolescent de 16 ans tué et 17 blessés : la fête du village vire au cauchemar dans la Drôme, ce que l'on sait

Un groupe de jeunes, armés de couteau, est à l'origine d'une rixe qui a coûté la vie à un adolescent de 16 ans dans la Drôme, cette nuit.

La soirée de fête a viré au drame, dans la nuit de samedi 18 à dimanche 19 novembre 2023, dans un village de la Drôme. Dans la salle des fêtes de Crépol, 300 à 400 personnes s'étaient réunies pour un bal privé quand un groupe de jeunes, vers 1h30 du matin, se sont présentés et ont insisté pour entrer. L'agent de sécurité les a empêchés de passer, s'en est suivi une violente rixe.

Selon France Bleu, la bagarre a fait 17 blessés. Un adolescent de 16 ans a été gravement blessé à l'arme blanche, il est décédé alors qu'il était transporté par les secours vers le centre hospitalier de Lyon (Rhône).

Le club de rugby du RC Romans-Péage révèle que la jeune victime s'appelait Thomas. "Que dire face à la barbarie et la tragédie qui nous touche ce matin. Le club est touché dans sa chair en ce 19 novembre". Les joueurs ont décidé de jouer la rencontre programmée ce dimanche pour honorer la mémoire de Thomas. "Une minute de silence sera célébrée en sa mémoire avant les rencontres", précise le club.

"Une bande venue pour tuer des gens"

Deux victimes de 23 et 28 ans ont également été transportées en urgence absolue vers l'hôpital de Valence. Le bilan fait état de six blessés légers et huit personnes en état de choc, pris en charge par les 39 pompiers engagés sur place. Selon Le Dauphiné Libéré, les âges des victimes vont de 16 à 65 ans. L'agent de sécurité a aussi été blessé au couteau à la main.

Les auteurs du meurtre et de la bagarre sont toujours en fuite. "Ils n'étaient pas venus pour s'almuser mais pour faire du mal", enrage la maire de Crépol, Martine Lagut, qui désigne les auteurs comme "une bande venue pour tuer des gens". La bagarre aurait éclaté à l'extérieur de la salle des fêtes, tandis que la fête arrivait bientôt à son terme. "Des parents étaient déjà venus chercher leurs enfants. Mais certains se sont troubés au mauvais endroit au mauvais moment. Ils partaient et ces jeunes sont arrivés avec des couteaux pour les agresser gratuitement".

L'événement avait été organisé par le comité d'animation de Crépol. Il s'agissait d'un bal d'hiver, qui ne laissait présager aucun drame.