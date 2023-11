Drame de Crépol : discours, foule, hommage en Top 14... vive émotion lors des obsèques de Thomas, poignardé à mort

Six jours après la dramatique soirée du bal de Crépol où Thomas a été poignardé à mort, les obsèques du jeune homme de 16 ans se tenaient ce vendredi 24 novembre 2023.

L'émotion. La collégiale de Saint-Donat-sur-l'Herbasse, dans la Drôme, accueillait les obsèques de Thomas, vendredi 24 novembre 2023. L'adolescent de 16 ans a été mortellement poignardé six jours plus tôt lors du bal de Crépol. La cérémonie a été marquée par de vibrants hommages.

Une grande foule

Selon France 3, pas moins de 2 000 personnes se sont réunies devant l'église où la cérémonie a eu lieu. Comme l'a précisé le Figaro, des haut-parleurs étaient positionnés pour que la foule, présente dehors malgré le froid, puisse assister à la messe. Le village a, quant à lui, été entièrement bouclé par les forces de l'ordre.

Le grand-père blâme les "sauvages" et une "bande de loubards"

Dans sa prise de parole, le grand-père de Thomas a d'abord tenu à "saluer l'efficacité de la police et j'attends avec impatience le verdict de la justice". Avant de fustiger ceux qui ont ôté la vie de son petit-fils, qu'il qualifie de "sauvages", qui "doivent être mis très rapidement à l'écart de notre société. Cela ne me rendra jamais mon Thomas. Une bande de loubards avec un couteau à la place du cœur lui ont enlevé la vie". Le parrain, la marraine mais aussi la cousine du jeune homme ont également eu des mots très touchants pour l'adolescent. "On t'aimera pour toujours", ont-ils répété.

"Nous te promettons de profiter de la vie", lui disent ses amis

Vêtus de la tunique blanche et bleue du RC Romans-Péage, dont Thomas était le capitaine de sa catégorie, les partenaires du défunt ont aussi pris la parole : "tu n'es plus parmi nous. Nous te promettons de profiter de la vie comme tu aurais tant aimé le faire", a assuré l'un d’eux, se remémorant "nos sorties, des constructions de cabanes, nos sorties à la mer... de toutes les soirées avec toi".

"Que de larmes coulent encore de nos yeux", s'émeut le prêtre

Lors de l'homélie, le prêtre a évoqué la vive émotion qui touche toute une "vallée. Que de larmes coulent encore de nos yeux. Ces larmes sont une bonne chose, c'est l'expression de notre douleur. Le mal qui est arrivé n'est pas une fatalité. Elles sont l'expression de notre douleur mais aussi de notre résistance", a-t-il ajouté.

Un hommage sur tous les terrains de Top 14

Ce vendredi 24 novembre 2023, la Ligue Nationale de Rugby a adressé "ses plus sincères condoléances à la famille, au club et aux proches de Thomas, joueur de rugby et passionné de notre sport tué cette semaine à Crépol". L'instance a par ailleurs annoncé qu'un "hommage lui sera rendu ce week-end sur tous les terrains de Top 14". La huitième journée de l'élite du rugby français se déroule ces samedi 25 et dimanche 26 novembre 2023.