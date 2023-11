Le principal suspect, originaire de Romans-sur-Isère, aurait été "formellement identifié" comme l'auteur des coups de couteau mais continue de nier les faits.

Il y a maintenant une semaine, dans la nuit de samedi 18 à dimanche 19 novembre 2023, le bal de Crépol a viré au cauchemar quand une rixe aux abords de la salle des fêtes a coûté la vie à Thomas, 16 ans. Plusieurs personnes ont également été blessées par des coups de couteau.

L'auteur présumé des coups mortels est en garde à vue depuis mercredi. Selon Le Figaro, il s'agirait d'un jeune homme de 20 ans, scolarisé dans un lycée professionnel voisin à celui où Thomas étudiait. Le suspect serait né à Romans-sur-Isère et avait déjà été condamné à des amendes pour la détention d'un couteau et pour recel de vol. Selon un communiqué du procureur de la République de Valence, Laurent de Caigny, le suspect était sous le joug d'une peine complémentaire l'interdisant de détenir ou de porter une arme pour une durée de deux ans.

Mais il portait bien un couteau sur lui le soir du drame. Le suspect aurait été "formellement identifié" comme l'auteur des coups qui ont tué Thomas, mais il dément son implication depuis le début de sa garde à vue.

La version des faits des suspects

Neuf hommes sont toujours placés en garde à vue. Dans leur version des faits, ils auraient subi des provocations de la part des amis de Thomas, ce qui aurait ensuite entraîné la bagarre générale. L'un des suspects se serait fait tiré les cheveux et on l'aurait appelé "chiquita" parce qu'il porte les cheveux longs, et que la chanson "Tchikita" du rappeur Jul venait d'être diffusée à la soirée.

Les premiers éléments de l'enquête révélaient que le groupe de jeunes était arrivé tard au bal, un événement où il n'était possible de se rendre que sous réservation. Le ton serait monté face au refus de l'agent de sécurité de les laisser entrer, notamment car un couteau avait été trouvé sur l'un d'eux.

A l'issue de la rixe, le vigile a été blessé par arme blanche à la main, plusieurs participants ont été pris en charge en urgence absolue, et Thomas a été frappé de coups de couteau. Ses blessures ont été fatales alors qu'il était en route pour l'hôpital.

Neuf suspects présentés au parquet ce samedi

Mardi 21 novembre, sept personnes dont le principal suspects ont été interpellés non pas dans la Drôme mais dans l'ouest de Toulouse (Haute-Garonne). Ils étaient surveillés par les forces de l'ordre, qui ont été surpris de les voir monter dans deux voitures pour quitter leur village et prendre la direction de l'Espagne. Des dizaines de gendarmes du GIGN sont intervenus pour procéder aux arrestations, qui se sont déroulées sans icident.

Deux autres suspects ont été interpellés à Romans-sur-Isère. Les neuf auteurs présumés de la rixe devraient être présentés au parquet de Valence ce samedi 25 novembre à l'issue de leur garde à vue. Une information judiciaire criminelle devrait être ouverte.

Obsèques et vive émotion dans la Drôme

6 000 personnes étaient rassemblées à Romans-sur-Isère lors d'une marche blanche en l'honneur de Thomas, dans cette commune où l'adolescent était le capitaine de l'équipe de rugby. Vendredi, les obsèques se sont tenues à Saint-Donnat-sur-l'Herbasse, toujours dans la Drôme, en la présence de 2 000 personnes.